An der Wall Street hat sich der Dow Jones Industrial nach dem klaren Vorwochenverlust stabilisiert. Technologiewerte hingegen blieben am Montag unter Druck.New York - An der Wall Street hat sich der Dow Jones Industrial nach dem klaren Vorwochenverlust stabilisiert. Technologiewerte hingegen blieben am Montag unter Druck. Der Dow schaffte zuletzt ein Plus von 0,18 Prozent auf 32 978,64 Punkte. Der marktbreite S&P 500 fiel hingegen um 0,20 Prozent auf 3844,76 Punkte und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,67 Prozent auf 11 168...

Den vollständigen Artikel lesen ...