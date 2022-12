Generell wirkten immer noch die Zinsentscheide aus der Vorwoche nach und belasten die Stimmung, hiess es im Handel.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag minimal höher geschlossen. Händler interpretieren die Gegenbewegung jedoch vor allem als technische Erholung, nachdem der SMI in der zurückliegenden Woche wegen der Zinsentscheidungen der grossen Notenbanken deutlich verloren hatte. Ab dem Mittag verlief der Handel zudem relativ ruhig und der Index schwankte in einem sehr engen Band von lediglich 25...

Den vollständigen Artikel lesen ...