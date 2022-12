T&G Global und der New Zealand Superannuation Fund gaben bekannt, dass sie ihre Partnerschaft mit dem Verkauf der Riwaka-Plantage von T&G in Nelson an den Verwalter für ländliche Investitionen FarmRight ausdehnen. Dies umfasst Pläne, den Riwaka-Standort weiter neu zu entwickeln und in ihn zu investieren, was auch die Pflanzung weiterer Envy-Apfelbäume umfasst....

Den vollständigen Artikel lesen ...