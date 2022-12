Ein Bericht des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) prognostiziert für 2022/23 einen Rückgang der weltweiten Apfelproduktion um 3,9 Millionen Tonnen auf 78,8 Millionen, da eine wetterbedingte Ernte in China die Zuwächse in der EU und der Türkei mehr als ausgleicht. Die Exporte werden voraussichtlich um 300.000 Tonnen auf 6,3 Millionen sinken, da das Angebot in China und...

Den vollständigen Artikel lesen ...