Der amerikanische Luft- und Raumfahrtkonzern Heico Corporation (ISIN: US4228061093, NYSE: HEI) zahlt eine halbjährliche Dividende in Höhe von 10 US-Cents an seine Aktionäre aus. Dies ist eine Anhebung um 11 Prozent im Vergleich zur letzten halbjährlichen Dividende in Höhe von 9 US-Cents je Aktie. Die Zahlung erfolgt am 23. Januar 2023 (Record day: 5. Januar 2023). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet ...

