Am 15. Dezember hatten wir auf diese Trading-Chance hingewiesen und getitelt: "Wacker Chemie: Wenn die Unterstützung hält, gibt es eine gute Trading-Chance!" In unserer Mitteilung an die Abonnenten hatten wir geschrieben: "Im aktuellen Kursbereich haben wir es mit einer doppelten charttechnischen Unterstützung zu tun, die einerseits aus der aufsteigenden 38-Tage-Linie und anderseits aus dem unteren Bollinger Band besteht. Geht es wieder nach oben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...