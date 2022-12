Beim Spiel "Ecosystem" gilt es an einem Strang zu ziehen. Die Spieler kämpfen gegen das System Dabei gewinnen entweder alle oder keiner. Teil 6 der Serie, in der wir Spiele vorstellen, die die Energiewende erlebbar machen.Gemeinsam gegen die steigende Umweltverschmutzung in Wald Wasser und Stadt. Die Spieler ziehen bei "Ecosystem" los und entfernen den Dreck aus der Umwelt. Hier gibt es kein gegeneinander, alle ziehen an einem Strang. Sie stimmen sich ab, ihre Figuren treffen sich für gemeinsame Aktionen an bestimmten Stellen und alle arbeiten gegen das System, jeder mit eigenen Spezialfähigkeiten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...