Die Bank of Japan (BoJ) hat am Dienstag nach zweitägiger Sitzung entschieden, die Spanne, in der sich die langfristige Anleiherendite bewegt, zu lockern.T okio - Mit einem überraschenden Strategiewechsel hat die japanische Zentralbank am Dienstag Schockwellen durch die Märkte geschickt. Die Bank of Japan (BoJ) entschied am Dienstag nach zweitägiger Sitzung, die Spanne, in der sich die langfristige Anleiherendite bewegt, zu lockern. Das wurde an den Märkten als erster Schritt hin zu einer Straffung der geldpolitischen Zügel gewertet.

