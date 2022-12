Beim für den weiteren Windkraftausbau in NRW so wichtigen Repowering entfällt künftig der umstrittene 1.000-Meter-Mindestabstand. Der Landesverband Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW) begrüßt die Gesetzinitiative der schwarzen-grünen Regierungskoalition in Nordrhein-Westfalen. Der gemeinsame Gesetzesentwurf sieht im ersten Schritt vor, den 1.000-Meter-Mindestabstand bei Repowering von Windenergie-Projekten abzuschaffen.Die Regierungskoalition löste damit ihr erstes Versprechen aus dem Koalitionsvertrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...