Der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) und deutsche Notenbankchef Joachim Nagel sagte in einem Interview mit dem Stern am Dienstag, die "Zentralbank ist noch weit davon entfernt, ihr Inflationsziel zu erreichen." Nagel merkte an: "Die Inflation ist hartnäckig und deshalb muss die Europäische Zentralbank auch bei den Zinsen hartnäckig sein." Marktreaktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...