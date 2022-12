Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Dienstag klar im Minus beendet und den Stabilisierungsversuch vom Vortag damit bereits wieder abgebrochen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Dienstag klar im Minus beendet und den Stabilisierungsversuch vom Vortag damit bereits wieder abgebrochen. Als Hauptgrund für die klaren Abgaben wurden erneut Aussagen einer Notenbank genannt. Spielverderber war dieses Mal die Bank of Japan (BoJ), die die Spanne, in der sich die langfristige Anleiherenditen bewegen sollen, lockern will.

Den vollständigen Artikel lesen ...