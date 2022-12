Ab Ende des Sommers 2022 machte sich die Knappheit an Früchten auf dem europäischen Bananenmarkt bemerkbar, wie das Zentrum für Internationale Zusammenarbeit in der Agrarforschung für Entwicklung (CIRAD) mitteilt. Die Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar hat den europäischen Markt für diese Ursprünge weniger attraktiv gemacht, so das CIRAD....

Den vollständigen Artikel lesen ...