European Lithium Limited hat über die hundertprozentige österreichische Tochtergesellschaft ECM Lithium AT GmbH eine verbindliche langfristige Lithium-Abnahmevereinbarung mit dem Automobilhersteller Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) vereinbart. Damit erfolgt eine erste Abnahme von Lithiumhydroxid (LiOH) in Batteriequalität aus dem Lithiumprojekt in Wolfsberg, wie European Lithium mitteilt. Tony Sage, Executive Chairman von European Lithium, kommentierte: "Mit der Unterzeichnung der verbindlichen Abnahmevereinbarung mit BMW ist unsere erste Abnahme gesichert, und wir freuen uns auf die zukünftige Partnerschaft mit BMW. Die Bedingung ist der erfolgreiche Start der kommerziellen Produktion und vollständige Produktqualifizierung und ...

