Der Projektierer will über einen Zeitraum von fünf Jahren 1,25 Gigawatt Hochleistungs-Solarmodule aus Meyer Burgers Fabrik in Arizona beziehen. Das gemeinsame Engagement soll in den USA die heimische Produktion vorantreiben, lokale Arbeitsplätze schaffen und eine nachhaltige Solarindustrie fördern. Das schweizerische Photovoltaik-Unternehmen verweist dabei explizit auf die Verabschiedung des Inflation Reduction Act.Meyer Burger und Baywa re haben eine Partnerschaft zur Abnahme von Hochleistungs-Solarmodulen aus Meyer Burgers neuer Fabrik im US-Bundesstaat Arizona vereinbart. Das schweizerische ...

