Er tritt die Nachfolge des amtierenden Rektors Prof. Dr. Bernhard Ehrenzeller am 1. Februar 2024 an.St.Gallen - Die Regierung des Kantons St.Gallen hat die durch den Senat und den Universitätsrat erfolgte Wahl von Prof. Dr. Manuel Ammann zum künftigen Rektor der Universität St.Gallen (HSG) genehmigt. Manuel Ammann ist ordentlicher Professor für Finance an der HSG und Direktor am Schweizerischen Institut für Banken und Finanzen. Darüber hinaus ist er Gründer und akademischer Programmleiter des...

