Alleine im nächsten Jahr dürfte sich die Anzahl an fehlenden Arbeitskräften laut dem Arbeitnehmerverband Angestellte Schweiz nochmals verdoppeln.Olten - Der Mangel an Fachkräften hierzulande akzentuiert sich. Alleine im nächsten Jahr dürfte sich die Anzahl an fehlenden Arbeitskräften laut dem Arbeitnehmerverband Angestellte Schweiz nochmals verdoppeln. Zu diesem Schluss kommt der Verband auf Basis der am Mittwoch veröffentlichten Studie «Ressourcen-Engpass» des Personalunternehmens Dynajobs. Geschätzt wird, dass sich nach einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...