FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.12.2022 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 170 (160) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 388 (526) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 200 (180) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1350 (1100) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES HSBC PRICE TARGET TO 725 (675) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 68 (57) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 120 (100) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 370 (290) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 650 (575) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 215 (190) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



