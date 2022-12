Im Dezember geben die Preise für Photovoltaik-Module merklich nach - und zwar in allen Preiskategorien der pvXchange-Statistik. Die Preise für hocheffiziente Photovoltaik-Module sind im Dezember 2022 fast wieder auf dem Niveau angekommen, auf dem sie am Jahresanfang lagen. Die Low-Cost-Module haben indessen auch aufs ganze Jahr betrachtet um fast ein Viertel beim Preis zugelegt. Das Jahr 2023 könnte für die Photovoltaik-Preise eine langsame Trendwende bringen.Volle Lager in den europäischen Häfen ...

