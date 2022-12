Der Geschäftsklimaindex für die Photovoltaik-Branche ist im vierten Quartal 2022 um 7,6 Punkte auf 149,0 Indexpunkte gestiegen. Viele Hausbesitzer wollen in die Installation einer Photovoltaik-Anlage investieren, ein Teil davon bereits im kommenden Jahr.Der vom Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) mit Unterstützung der Intersolar Europe erhobene Geschäftsklimaindex erreichte im vierten Quartal 2022 mit 149,0 Indexpunkten einen Rekordwert. In einer weiteren Umfrage gaben drei Viertel der Hausbesitzer an, dass sie eine eigene Photovoltaik-Anlage planen. Die Einschätzung der Geschäftserwartungen ...

