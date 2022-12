Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 steigt am späten Vormittag um 0,85 Prozent auf 3835,09 Punkte.Paris / London - Nach den Verlusten am Vortag haben die europäischen Börsen am Mittwoch wieder zugelegt. Damit haben sie den Zinsschock in Japan vom Dienstag gut weggesteckt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 stieg am späten Vormittag um 0,85 Prozent auf 3835,09 Punkte. Der französische Cac 40 zog mit 0,95 Prozent auf 6511,48 Punkte ebenfalls etwas stärker an, während der britische FTSE 100 0...

