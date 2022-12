Der Projektentwickler Belectric soll in England zwei große Photovoltaik-Anlagen mit zusammen mehr als 100 MW für Vantage RE Limited errichten. Damit tritt Belectric erstmals seit 2015 wieder als EPC-Dienstleister (Engineering, Procurement, Construction) für Photovoltaik-Projekte in Großbritannien auf. Die PV-Anlagen sollen in der Nähe von Hook in der Region Hampshire (66,5 MW) und Eastfields in Warwickshire (34,8 MW) in England entstehen. Die Bauarbeiten sollen im zweiten Quartal 2023 beginnen.Das ...

