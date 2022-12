Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin will den Krieg gegen die Ukraine unvermindert fortsetzen. "Die Militäroperation geht weiter", sagte er am Mittwoch bei einem Treffen mit der russischen Militärführung in Moskau.



"Unsere Truppen wachsen ständig." Dieser Prozess werde weitergehen, so Putin. Russland werde sein "militärisches Potenzial" weiter ausbauen. Unter anderem solle die Ausbildung "verbessert" werden.



Auch bei der nuklearen Abschreckung will der russische Präsident keinen Rückzieher machen. Man werde die Kampfbereitschaft in diesem Bereich weiter aufrechterhalten bzw. ausbauen, so das Staatsoberhaupt. Der Termin am Mittwoch war mit Spannung erwartet worden. Viele Experten erhofften sich Hinweise auf die militärischen Ziele Russlands für das kommende Jahr.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de