Erst am 19. Dezember hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit Brenntag hingewiesen. Der Artikel dazu hatten folgenden Titel: "Brenntag: Gegenreaktion nach Absturz möglich!" Im Text hatten wir am Montagabend unter anderem geschrieben: "Nachdem bekannt geworden ist, dass der Chemikalienhändler Brenntag ISIN: DE000A1DAHH0 an einer Übernahme des US-Rivalen Univar Solutions interessiert ist, war der Aktienkurs von knapp 69,00 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...