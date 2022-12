Berlin - Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) verurteilt die aktuellen Protestaktionen einiger Klimaaktivisten. Was die "Letzte Generation" derzeit mache, bringe den Klimaschutz "nicht voran", sagte Schulze der "Neuen Westfälischen".



Für den Klimaschutz brauche es "viele, die mitmachen". Die Aktionen der "Klimakleber" schreckten aber eher ab, so die Ministerin. Aktivisten von Fridays for Future hätten hingegen viele Menschen auf die Straße gebracht und dafür gesorgt, dass der Klimaschutz als Thema "in den Familien" diskutiert werde. "Das ist es, was wir für konkrete Fortschritte beim Klimaschutz brauchen", so Schulze.

