Die CS hat ein historisches Gebäude in Genf für 200 Millionen Franken im Rahmen einer Sale-and-Leaseback-Transaktion an die Anlagestiftung Turidomus verkauft.Zürich - Die Credit Suisse hat ein historisches Gebäude in Genf für 200 Millionen Franken im Rahmen einer Sale-and-Leaseback-Transaktion an die Anlagestiftung Turidomus verkauft. Die Bank wird dank eines langfristigen Vertrags aber Mieter des Gebäudes bleiben. Die Transaktion wurde von der Immobiliengesellschaft SPGI Geneva durchgeführt, wie «Le journal de l'immobilier»...

Den vollständigen Artikel lesen ...