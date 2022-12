Die Waadt und das Wallis nehmen einen neuen Anlauf, um aus der Wasserkraft der Rhone Energie zu gewinnen.Massongex VS/Bex VD - Die Waadt und das Wallis nehmen einen neuen Anlauf, um aus der Wasserkraft der Rhone Energie zu gewinnen. Am Donnerstag hat die Betreibergesellschaft MBR bei den beiden Kantonen das Baugesuch für das Flusskraftwerk zwischen Massongex VS und Bex VD eingereicht. Das Baugesuch wird vom 30. Dezember 2022 bis am 30. Januar 2023 in den Gemeinden Bex VD, Ollon VD sowie Massongex VS...

Den vollständigen Artikel lesen ...