Rund um das Thema Nährstoffverfügbarkeit in trockenen Jahren dreht sich der 24. Kartoffeltag im Ökolandbau der Landwirtschaftskammer NRW am 5. Januar 2023. Die Veranstaltung findet von 10 bis 16 Uhr am Versuchs- und Bildungszentrum Landwirtschaft Haus Düsse im Kreis Soest statt. Bildquelle: Shutterstock.com Expertinnen und Experten aus Beratung und Praxis diskutieren unter...

Den vollständigen Artikel lesen ...