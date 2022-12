Die Zusammenfassung des 845-seitigen Abschlussberichts: "Die zentrale Ursache des 6. Januar war ein Mann, der frühere Präsident Donald Trump."Washington - Der Abschlussbericht des Kongressausschusses zum US-Kapitolsturm am 6. Januar 2021 ist der Öffentlichkeit vorgelegt worden. Und er macht auf 845 Seiten klar, was nach den Anhörungen klar war: «Die zentrale Ursache des 6. Januar war ein Mann, der frühere Präsident Donald Trump.» Laut dem Bericht war Trump in krimineller Weise an einer «mehrteiligen Verschwörung» beteiligt...

