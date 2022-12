Das wird wohl nichts mehr in diesem Jahr. Nachdem sich die Wall Street zur Wochenmitte noch gegen die vorangegangenen Verluste stemmte, gaben die Anleger am Donnerstag wieder auf. Oder besser gesagt: die Gewinne vom Mittwoch wurden schnell wieder vom Tisch genommen. So büßte der Dow Jones gestern knapp 349 Punkte ...

