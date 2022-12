Derzeit ist sie als Head of Media Relations für die Schweizerische Post in Bern tätig.Zürich - Léa Wertheimer wird neue Head of Corporate Communications bei Swiss und in dieser Rolle die Festlegung und Umsetzung der entsprechenden Kommunikationsstrategie verantworten. Derzeit ist sie als Head of Media Relations für die Schweizerische Post in Bern tätig. Wertheimer folgt auf Daniel Bärlocher, der das Unternehmen im Oktober 2022 verlassen hat, um ausserhalb der Aviatikbranche eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...