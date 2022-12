Zugleich übernimmt der Co-Gründer von Partners Group, Alfred Gantner, das Präsidium bei Breitling.Baar/Grenchen - Die Partners Group baut ihren Einfluss bei Breitling aus. Sie erhöht dazu ihre Beteiligung am Schweizer Uhrenhersteller und wird so zur grössten Aktionärin. Zugleich übernimmt der Co-Gründer von Partners Group, Alfred Gantner, das Präsidium bei Breitling. Die Partners Group hat die Anteile von der bisherigen Hauptaktionärin CVC übernommen, wie sie am Freitag mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...