Ein deutsch-kanadisches Forschungsprojekt untersucht, unter welchen Umständen Protonen-Austausch-Membran-Elektrolyseure schneller altern. Die Ergebnisse sollen zu einer Optimierung der Betriebsstrategien führen.Mit einem digitalen Zwilling könnten sich Alterungsprozesse an Elektrolyseanlagen besser voraussagen lassen. Das ist zumindest das Ziel eines deutsch-kanadischen Forschungsprojektes, das am Zentrum für Energietechnik an der Universität Bayreuth startet. Mit präzisen Vorhersagen der Degradation der Elektrolyseure können Forschende Betriebsmodelle entwickeln, die flexiblen Verbrauch, der ...

