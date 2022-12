Der Dow Jones Industrial gibt im frühen Handel um 0,45 Prozent auf 32 878,27 Punkte nach.New York - Die US-Aktienmärkte haben am letzten Handelstag vor dem Weihnachtswochenende noch etwas weiter nachgegeben. Aktuelle Wirtschaftsdaten fielen am Freitag gemischt aus. Einige davon dürften jedoch die US-Notenbank Fed in ihrer Entschlossenheit bestätigen, die Zinsen weiter anzuheben, hiess es am Markt. Dabei wurde vor allem auf den Preisauftrieb verwiesen, der im November ohne Energie und...

