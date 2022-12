Siltronic ISIN: DE000WAF3001 hatte nach einer Rallye am 02. Dezember ein Hoch bei 82,45 Euro markiert. Danach gab es einen Kursrutsch bis auf 70,00 Euro am Freitag. Jetzt wird es spannend, ob diese charttechnische Unterstützung die Aktie vor weiteren Verlusten schützen kann. Ein Bruch der 100-Tage-Durchschnittslinie wäre charttechnisch betrachtet in einem schwachen Börsenumfeld mit einem klaren Verkaufssignal verbunden und Abgaben bis in den Bereich ...

