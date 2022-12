Der Dow Jones Industrial beendet den Handel mit plus 0,53 Prozent auf 33 203,93 Punkten.New York - Die US-Börsen haben am Freitag ihre Auftaktverluste abgeschüttelt und mit moderaten Gewinnen nahe ihrer Tageshochs geschlossen. Letztlich sei die These einer rückläufigen Inflation gestützt worden, fasste Marktanalyst Edward Moya vom Broker Oanda den Reigen der US-Konjunkturdaten des letzten Handelstages vor Weihnachten zusammen. Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management...

