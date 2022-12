Köln - Der Interimsvorsitzende der ARD und Intendant des Westdeutschen Rundfunks, Tom Buhrow, glaubt an eine umfassende Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (ÖRR) im nächsten Jahr. "2023 wird das Jahr der Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks", sagte er der "Welt am Sonntag".



Es sei falsch zu sagen, jeder, der den Status quo infrage stellt, übt Verrat am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. "Das Gegenteil ist der Fall. Wer am Status quo festhält, gefährdet die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks." Nun gehe es um die Neuaufstellung von dem, was wichtig und wertvoll am ÖRR sei.



Buhrow kündigte eine genaue Prüfung aller Sendeformate und Strukturen des ÖRR an. Er sagte: "Ist jeder Produkttest, jeder Verbrauchertipp, jeder Klimabericht wirklich regionale Vielfalt? Oder kann man da auch einiges in Kompetenzzentren bündeln?" Auch seine Anregung, ARD und ZDF gegebenenfalls zusammenzulegen, bleibe auf dem Tisch. "Wer vor allem den Beitrag begrenzen will, der muss auch an solche Tabufragen ran, muss diese zumindest diskutieren." Buhrow legte ein Bekenntnis zum Fortbestand des ÖRR ab: "Ich werde den öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer verteidigen, weil ich überzeugt bin, dass wir etwas ganz Wertvolles machen."



Das heiße aber nicht, dass er in dem heutigen Umfang erhalten bleiben soll, so Buhrow in der "Welt am Sonntag".

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de