Landesweit kamen bei dem Wintersturm nach Angaben von US-Medien deutlich mehr als 40 Menschen ums Leben. Rettungskräfte und Behördenvertreter rechneten mit einer weiter steigenden Zahl an Opfern.Washington - Elf Stunden lang sass Zila Santiago mit seinen vier kleinen Kindern an Heiligabend im Auto fest, während draussen ein Schneesturm tobte. Verzweifelt wählte der 30-Jährige den Notruf, wie die «New York Times» berichtete, doch niemand kam zu Hilfe. Die Rettungskräfte in der Stadt Buffalo im US-Bundesstaat New York steckten selbst fest. Meterhoher Schnee...

Den vollständigen Artikel lesen ...