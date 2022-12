Ingmar Przewlocka (Schroders): Überlebensmerkmale eines Multi-Asset-Managers

12.12.2022 - Da die Marktlage schwieriger wird, müssen sich Fondsmanager darauf vorbereiten, kritischere Fragen ihrer Kunden zu beantworten.

In einem zunehmend herausfordernden Kapitalmarktumfeld müssen erfolgreiche Multi-Asset Produkte bestimmte Eigenschaften aufweisen. Doch damit sind die Herausforderungen noch lange nicht beendet. An den Finanzmärkten spielen sich weitreichende strukturelle Veränderungen ab. Kräfte, die die Anlagewelt einer ganzen Generation bestimmt hatten, verlieren an Bedeutung oder werden unvorhersehbarer.

Zum Beispiel werden die Babyboomer allmählich alt. Der 30-jährige Abwärtstrend bei den Zinssätzen der Industrieländer und die Ära der niedrigen Inflation gehen zu Ende. Die quantitative Lockerung (QE) - dieser phänomenale Konjunkturimpuls, der in den letzten zehn Jahren allen Marktsegmenten Auftrieb verliehen hatte - wird durch eine quantitative Straffung (QT) abgelöst.

Für den aktiven Fondsmanager ergeben sich dadurch unserer Meinung nach global gesehen eine Vielzahl von möglichen Investmentopportunitäten. Doch die Anforderungen an Multi-Asset-Manager werden größer, und wir befinden uns am Beginn einer weniger fehlerverzeihenden Ära, in der es nur zwei Alternativen gibt: Anpassen oder Scheitern.

Anleger werden ihren Fondsmanagern kritischere Fragen darüber stellen müssen, wie sie den Herausforderungen des Strukturwandels begegnen.

Wenn Fonds A maximal 40 % in Aktien halten darf und Fonds B maximal 50 %, welcher Fonds bietet den Kunden dann einen besseren Schutz, wenn es zu einem marktbreiten Abverkauf kommt? Die Antwort ist, dass wir nicht genügend Informationen haben, um dies beantworten zu können.

Eine bessere Frage wäre, wie flexibel die Manager die Allokationen innerhalb der zulässigen Bandbreiten anpassen. Wenn der Manager von Fonds A beispielsweise nicht sehr dynamisch ist und sich die Allokation immer um die Marke von 30 % bewegt, setzt er die Anleger möglicherweise in Marktkrisen einem zu hohen Risiko aus, während das Risiko bei steigenden Märkten zu gering ist.

In den letzten zwölf Monaten, als es an den Märkten zu extremen Auf-und Abwärtsbewegungen kam, wäre der Grad der Flexibilität eines Managers ein äußerst relevantes Kriterium gewesen.

Staatsanleihen sind seit vielen Jahrzehnten ein wichtiger Bestandteil des Instrumentariums von Multi-Asset-Managern und dienen als zuverlässiger Diversifikator und sicherer Hafen.

Nach der globalen Finanzkrise 2008/2009 führte die quantitative Lockerung zu einer Liquiditätsschwemme an den Märkten, und der Kauf von Investment-Grade-Anleihen durch die Zentralbanken sorgte für eine künstliche Unterstützung. In schwierigen Marktphasen hat sich die einfache Taktik, das Aktienengagement zu reduzieren und die Anleihegewichtungen zu erhöhen, häufig als vorteilhaft erwiesen.

Wie viele schlechte Vermögensallokationsentscheidungen wurden in den letzten zehn Jahren durch den Erfolg von Long-Duration-Trades (die von fallenden Zinsen profitieren) überdeckt? Und weil wir gerade dabei sind: Wie viele der Multi-Asset-Fonds, die in den letzten Jahren so erfolgreich waren, sind in Wirklichkeit verkappte Anleihestrategien? Das Jahr 2022 gab in dieser Hinsicht schon einen erhellenden Einblick.

In Zukunft werden Anlegerinnen und Anleger ihren Managern kritischere Fragen zu ihren Analysen stellen müssen, insbesondere zum Umfang ihrer Analysen innerhalb und über die Anlageklassen hinaus, nicht nur unter den Anlageklassen. Wir werden es künftig mit einem Marktumfeld zu tun haben, in dem der Mehrwert, den Portfoliomanager schaffen, nicht nur darin besteht, die richtige Entscheidung über das Verhältnis zwischen Anleihen und Aktien zu treffen. Die Entscheidung auf der Ebene der Anlageklassen wird immer wichtig sein. Doch der Erfolg hängt zunehmend von der Allokation innerhalb der Anlageklassen und nicht mehr nur auf der anlageklassenübergreifenden Ebene ab.

Das breite Instrumentarium eines globalen Multi-Sektor-Anlageuniversums bietet Managern mehrere Möglichkeiten, ihre Top-Down-Ansichten auszudrücken und dabei Relative-Value-Chancen zu nutzen. So kann die Relative-Value-Positionierung innerhalb der Anlageklassen eine wertvolle Rolle spielen, wenn es zu einem möglichen Inflations- oder sogar Stagflationsszenario kommt. Bei festverzinslichen Wertpapieren könnte dies beispielsweise bedeuten, Situationen auszunutzen, in denen sich Länder in verschiedenen Phasen im geldpolitischen Zyklus befinden. Bei Aktien kann die Relative-Value-Positionierung Schwerpunkte bei Unternehmen setzen, die am besten in der Lage sind, ihre Gewinnmargen zu verteidigen, und Gegenpositionen in Unternehmen halten, die am anfälligsten sind.

Die Verhaltenstheorie besagt, dass Menschen dazu tendieren, Gewinner zu früh zu verkaufen und zu lange an Verlierern festzuhalten. Und professionelle Fondsmanager sind auch nur Menschen. Kilometer von Regalen sind mit Büchern gefüllt, die erklären, wie man zum richtigen Zeitpunkt am Markt einsteigt. Über den optimalen Zeitpunkt für den Ausstieg wurde viel weniger geschrieben. Das kann jedoch einen enormen Unterschied machen. Manager können eine hervorragende Trefferquote haben (also einen hohen Prozentsatz richtiger Einstiegsentscheidungen), aber trotzdem kein Geld verdienen, wenn sie kein rigoroses System haben, das ihnen sagt, wann es Zeit ist, Gewinne mitzunehmen oder Verlustpositionen glattzustellen. Aus den oben erläuterten Gründen werden die Märkte von morgen möglicherweise weniger fehlertolerant sein, sodass Risikokontrollen wie diese wichtiger sein werden als je zuvor.

Welche Überlebensmerkmale werden nach den neuen Spielregeln die erfolgreichen Manager von den Verlierern unterscheiden? Ein wichtiger Aspekt, den ich bereits erwähnt habe, ist die Flexibilität: Wenn keiner der bisher sicheren Häfen Schutz bietet und man sich nirgendwo verstecken kann, besteht die beste Verteidigung darin, schnell und flexibel zu reagieren. Zweitens benötigen erfolgreiche Manager die Ressourcen und die Bereitschaft, sich die Mühe zu machen und das gesamte Chancenspektrum zu durchkämmen, um die vielen kleinen werthaltigen Nischen innerhalb der Anlageklassen aufzuspüren und auszunutzen. Das Umfeld, mit dem wir jetzt konfrontiert sind, ist in vielerlei Hinsicht schwierig und wird von höherer Volatilität geprägt sein. Das bedeutet jedoch, dass sich aktiven Managern möglicherweise mehr Chancen bieten, eine Outperformance zu erzielen.