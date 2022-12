Der Schweizer Aktienmarkt kann sich an seinem letzten Mittwoch in diesem Jahr zunächst für keine klare Tendenz entscheiden.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt kann sich an seinem letzten Mittwoch in diesem Jahr zunächst für keine klare Tendenz entscheiden. So ist der Leitindex SMI zwar knapp tiefer gestartet, hat die Abgaben dann aber schnell eingedämmt und notiert mittlerweile wenige Pünktchen im Plus. Händler werden es in diesen Tagen nicht müde zu betonen, dass der Handel in der Altjahreswoche traditionell eher...

Den vollständigen Artikel lesen ...