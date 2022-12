Europas Aktienmärkte haben sich am Mittwoch kaum verändert. Bei dünnem Handel steckten sie die mässigen Vorgaben der Wall Street recht gut weg.Paris / London - Europas Aktienmärkte haben sich am Mittwoch kaum verändert. Bei dünnem Handel steckten sie die mässigen Vorgaben der Wall Street recht gut weg. Gegen Mittag notierte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 nahezu unverändert mit 3831,13 Punkten. Der französische Cac 40 trat mit 6552,23 Punkten ebenfalls auf der Stelle. Besser sah es in Grossbritannien aus. Dank der Stärke der Öl- und...

Den vollständigen Artikel lesen ...