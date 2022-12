Reuters übermittelte die Zusammenfassung der Meinungen der Bank of Japan (BOJ) zur jüngsten geldpolitischen Sitzung, die am Mittwoch in Tokio beginnt. Zu den wichtigsten Diskussionen auf der geldpolitischen Sitzung gehörte die Kontrolle der Renditekurve (Yield Curve Control, YCC), die die Rallye des Yen auslöste und große Aufmerksamkeit erregte. Wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...