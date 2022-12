Der Handel verlief am Mittwoch in ruhigen Bahnen. Es fehlte an Impulsen. In der Eurozone wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht.Frankfurt - Der Euro hat am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar etwas zugelegt. Am Mittag wird die Gemeinschaftswährung zu 1,0645 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als im frühen Handel. Zum Franken notiert der Euro allerdings etwas schwächer, wie der aktuelle Kurs von 0,9874 zeigt. Der Dollar kommt zum Franken ebenfalls etwas zurück und geht aktuell zu 0,9278 um. Der Handel verläuft in...

