Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch nachgegeben. Bei dünnem Handel setzten am Nachmittag die Kursverluste in den USA auch die Indizes in Europa unter Druck.Paris / London - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch nachgegeben. Bei dünnem Handel setzten am Nachmittag die Kursverluste in den USA auch die Indizes in Europa unter Druck. So schloss der EuroStoxx 50 mit minus 0,63 Prozent auf 3808,82 Punkte. Für 2022 steuert der Eurozonen-Leitindex derzeit auf einen Verlust von mehr als elf Prozent zu. Der französische Cac 40 sank am Mittwoch um 0...

