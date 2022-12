Der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche ISIN: DE000PAG9113 hat im September ein erfolgreiches Börsendebüt aufs Parkett gelegt. Der erste Kurs lag am 29. September mit 84,00 Euro über dem Ausgabepreis von 82,50 Euro und bereits am 22. November konnten die Anleger Kurse um 112,00 Euro sehen. Danach ging es in mehreren Etappen bergab und die Aktie hat mittlerweile mehr als 15 Prozent an Wert verloren. Seit einigen Tagen sieht man im Chartbild eine Seitwärtsbewegung ...

