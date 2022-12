Dürr ISIN: DE0005565204 hat sich nach einer langanhaltenden Rallye vom Jahreshoch entfernt. Vom Tiefpunkt hatte die Aktie fast 75 Prozent zugelegt. Die Aktie ist nach Gewinnmitnahmen an der Unterstützung angekommen und wenn der Bereich um 31,00 Euro hält, kann es wieder in Richtung Norden gehen. Sicher wird der Gesamtmarkt einen wesentlichen Beitrag zur weiteren Kursentwicklung bei Dürr leisten, denn Einzelwerte können sich nur in Ausnahmesituationen ...

