Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 schüttelt seine anfänglichen Verluste ab und verzeichnet gegen Mittag ein Plus von 0,20 Prozent auf 3816,25 Punkte.Paris / London - Europas Aktienmärkte haben sich am Donnerstag nach einem verhaltenen Start etwas stabilisiert. Damit trotzten sie am zweitletzten Handelstag des Jahres weitgehend der Angst vor einer neuerlichen weltweiten Ausbreitung des Corona-Virus angesichts rasant steigender Infektionszahlen in China. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 schüttelte seine anfänglichen Verluste ab und...

