Der SMI schliesst am Donnerstag 0,41 Prozent höher auf 10'857,35 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich kurz vor dem Jahresende noch einmal von seiner freundlichen Seite. Händlern zufolge verlief das Geschäft am vorletzten Handelstag des Jahres in sehr ruhigen Bahnen, die Umsätze seien gering gewesen. Eine positiv eröffnende Wall Street stützte die Gewinne in der zweiten Sitzungshälfte, nachdem die Kurse am Morgen noch klar im Minus notiert hatten.

