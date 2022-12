Die Britin machte sich seit den 1970er-Jahren auch mit ihrer respektlosen Haltung gegenüber dem Establishment einen Namen in der Modeszene. Westwood gilt als Wegbereiterin des Punks in der Modebranche.London - Die britische Modedesignerin und Punklegende Vivienne Westwood ist tot. Sie starb im Alter von 81 Jahren im Kreise ihrer Familie. Dies bestätigten ihre Agenten der britischen Nachrichtenagentur PA. Die Britin machte sich seit den 1970er-Jahren auch mit ihrer respektlosen Haltung gegenüber dem Establishment einen Namen in der Modeszene. Westwood gilt als Wegbereiterin des Punks in der...

