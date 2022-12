Ich werde mir wohl, ganz nüchtern und ohne die Euphorie des Mitternachtschampagners, vornehmen, öfter mal Ja zu sagen. Zu was auch immer dann kommen mag.Das Jahr neigt sich dem Ende zu und selbst die ge- und beschäftigsten unter uns, die zwischen dem 1. Januar und dem 26. Dezember übers Hamsterrad hinweg auf der Karriereleiter lachend in die Kreissäge der Burnoutfalle rennen, scheinen kurz inne zu halten. Es sind diese Tage in der Schwebe zwischen dem 26. und dem 31. Dezember; die Raclettereste hatten ihren zweiten Auftritt im obligaten "alles...

