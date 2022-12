Der Jahreswechsel steht nahezu unmittelbar bevor, und damit wird es allerhöchste Zeit für den beinahe obligatorischen Rückblick. Der geht allerdings (und in ganz eigener Sache) erst einmal nur bis in die vergangene Woche, wo mich heimtückische Influenza-Viren aufs Krankenlager zwangen und die Weihnachtsausgabe des Market Mover als Folge davon ersatzlos gestrichen wurde. Aus charttechnischer Sicht haben Sie damit übrigens so gut wie nichts verpasst, denn der DAX ist seit seinem Kursrutsch Mitte Dezember überwiegend seitwärts gelaufen, aber dazu kommen wir gleich. Zunächst werfen wir den versprochenen (Rück-)Blick auf das Gesamtjahr, und das fällt nicht nur beim deutschen Leitindex tiefrot aus. Im Detail: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...